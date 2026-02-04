混雑緩和や衛生面向上へ…カード、電子マネー、コード決済に対応DeNAは4日、本拠地の横浜スタジアムについて、28日から原則キャッシュレス化することを発表した。よりスムーズで快適な観戦体験の提供を目指し、球場内の店舗や窓口での現金支払いを不可とする。対象となるのはDeNA主催の興行日で、横浜スタジアム内の店舗や窓口のほか、日本大通りの複合施設「THE BAYS」内にあるライフスタイルショップ「+B（プラス・ビー）」