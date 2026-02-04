米国スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナル（東京都港区）がショート缶コーヒー「スターバックス MY COFFEE TIME」シリーズの新フレーバー「キャラメルラテ」を、2月10日に発売開始します。【画像】え…めっちゃかわいい！コチラがスタバのSAKURA保冷バッグ＆レジャーマットです！（5枚）「スターバックス MY COFFEE TIME」シリーズは、1杯のコーヒーを通して、まるでお気に入りのカフェにいる