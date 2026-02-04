サンテレビ・湯浅明彦アナウンサーは2010年、矢野燿大氏の引退試合を実況伝説となったセリフは咄嗟に漏れた心の叫びだった――。阪神を生中継するサンテレビの湯浅明彦アナウンサーにとって忘れられない試合がある。入社13年目の2010年9月30日の阪神対横浜戦（甲子園）。実況を担当したこの試合は、2度のリーグ優勝に貢献し、正捕手を長らく務めた矢野燿大捕手の引退試合だった。当時の阪神は、優勝争いの真っ只中。矢野氏は9