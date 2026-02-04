他競技スターと比較し際立つ国際的な存在感ドジャースの大谷翔平投手が、北米スポーツ界でも群を抜く影響力を持つ存在として語られている。元メジャーリーガーが出演した米ポッドキャスト番組で、他競技のスター選手と比較しながら、その突出した存在感と国際的影響力を強調した。米ポッドキャスト番組「クリス・ローズ・スポーツ」は「大谷翔平は北米スポーツ界で最も重要な選手なのか」とのテーマで2日（日本時間3日）に議論