「楽天春季キャンプ」（３日、金武）また少し、チームに溶け込んだ。楽天の前田健太投手（３７）が３日、２度目のブルペン入り。石原を相手に変化球を解禁して３０球を投げ込んだ。後輩からの呼び名も「マエケンさん」を解禁して、仲間との距離を一つ縮めた。アップ時に声をかけられた。「（呼び方は）“マエケンさん”でいいですか？」。石原の言葉に「じゃあ“ツヨシ”って呼ぶねって。交流は深まりました」とやりとりを明