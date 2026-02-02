GUで人気のパフスウェットシリーズからナロースカートが登場！パススウェットシリーズが大のお気に入りでパンツを全色持っているという、アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさん。ナロースカートも2色買いしたそう。その魅力と１週間コーデをレポートします。スウェットに見えない上品さがある「パフスウェットナロースカート」GUの「パフスウェットナロースカート」は大人気のパフスウェットシリーズの生地で出来たナロ