アラフォーがGUで思わず2色買いした「スウェット」スカート。上品できれいめな服とも合わせやすい
GUで人気のパフスウェットシリーズからナロースカートが登場！ パススウェットシリーズが大のお気に入りでパンツを全色持っているという、アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさん。ナロースカートも2色買いしたそう。その魅力と１週間コーデをレポートします。
スウェットに見えない上品さがある「パフスウェットナロースカート」
GUの「パフスウェットナロースカート」は大人気のパフスウェットシリーズの生地で出来たナローシルエットのスカート。
ウエスト部分の前後は少し立体的になっていて、裾に向かってすっきりとしたシルエットになっています。パフスウェット生地はさらっとした肌さわりで柔らかくて着心地が最高なんです。
カラーバリエーションはグレー、ブラック、ナチュラル、ネイビーの4色展開で価格は2490円でした。（※2/5までは限定価格で1990円）
後ろはスリット入りで動きやすさもあります。
両脇にはポケットつき、ウエスト部分はゴムになっているので履きやすいです。
こちらを2色購入したので、早速着まわコーデを5つご紹介します！
1：インしなくてもすっきりまとまる
171cmの筆者はネイビーとナチュラルのLサイズ（オンラインストア限定の丈長め）を着用しています。サイズは普段Lサイズを着ることが多いのですが、いつも通りで問題ありませんでした。
まずはオーバーサイズのニットを合わせてきれいめカジュアルな雰囲気にしてみました。ウエストにインしなくてもすっきりとまとまるので体型カバーにもピッタリです。
2：セットアップでおしゃれに
次は同じ素材のプルオーバーと合わせてセットアップコーデにしてみました。中にブラウスをレイヤードするとよりおしゃれな雰囲気になるのでおすすめです。
3：ツイードカーデできれいめコーデに
次はネイビーのツイード調カーデを合わせてきれいめにまとめてみました。スウェットとわからないくらい上品なスカートなのできれいめアイテムをあわせても違和感なくなじみました。お仕事用にも使えそうです。
4：ボーダーニットで春先取り
次はネイビーのスカートにボーダーのニットを合わせてちょっと春先取り感のあるコーデにしてみました。オールシーズン使いやすい生地なので、春先にもたくさん履けそうです。
5：ロゴスウェットでカジュアルコーデも
次はロゴスウェットと合わせてカジュアルコーデにしてみました。スカートが上品なのでスウェットと合わせても部屋着っぽく見えにくいので、アラフォーにもおすすめです。
6：ビスチェ合わせでおしゃれコーデ
次はボーダーニットとビスチェを合わせておしゃれにみえるコーデにしてみました。シンプルなスカートなので、トップスをレイヤードしてもごちゃごちゃしてみえないのもうれしい！
7：春カラーのニットでさわやかに
最後はクリームイエローのポロニットと合わせて春先取りコーデにしてみました。スカート1枚ではまだ寒いですが、タイツやブーツをはけば今から履けて便利です。
とても軽くて着心地のよいパフスウェットシリーズ！ シワにもなりにくくお手入れもラクチンなのでぜひチェックしてみてくださいね。
※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください