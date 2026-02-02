通算9本塁打の打者が示した明確な変化オリックス一筋でプロ12年目を迎えた西野真弘内野手は近年、出場機会が減少していたが、2024年は89試合に出場して打率.300を記録した。そして野手最年長として迎えた昨季は打率.287を残し、チーム5位タイの7本塁打を放った。2024年までの10年間で通算9本塁打だったことを踏まえれば、7本塁打は明らかに異質な数字である。巧打者として知られてきた打撃スタイルの中で、長打力という新たな