通算9本塁打の打者が示した明確な変化

オリックス一筋でプロ12年目を迎えた西野真弘内野手は近年、出場機会が減少していたが、2024年は89試合に出場して打率.300を記録した。そして野手最年長として迎えた昨季は打率.287を残し、チーム5位タイの7本塁打を放った。

2024年までの10年間で通算9本塁打だったことを踏まえれば、7本塁打は明らかに異質な数字である。巧打者として知られてきた打撃スタイルの中で、長打力という新たな武器を手にしたシーズンだった。

昨季の打撃内容をデータで見ると、その変化はより鮮明になる。長打率.443は、パ・リーグで200打席以上に立った64選手の中で6位に相当する数値である。さらに、長打率から打率を引いた「ISO」は.157を記録し、同11位に入った。単に長打が増えたという段階にとどまらず、リーグ全体で見ても上位に位置する長打力を示していた。

メジャーで注目される指標と高精度の打撃

長打力向上の要因としてよく挙げられるのが、フライ打球の増加である。実際、昨季のフライ割合は45.0％と、リーグ平均には及ばないものの前年から大きく上昇した。ただし、パワーヒッターではない打者が単純にフライを増やせば、飛距離の出ないポップフライが増える危険性もある。

そこで注目されるのが、近年メジャーリーグで重要視されている「プル・エア」である。全打球を方向と性質で分類した際の「引っ張り」かつ「ゴロ以外（フライ・ライナー）」の打球を指し、長打や本塁打になる確率が高いとされる。昨季の西野のプル・エア割合は17.5％で、リーグ平均の16.4％を上回った。フライを増やしただけでなく、引っ張って強い打球を放つ割合が増えていたことが、数字から裏付けられる。

打率.300を記録した2024年も、プル・エア割合は14.2％と、キャリアの中では高水準だった。本塁打数だけを見れば25年に打撃スタイルが急変したように映るが、実際の変化は24年から段階的に始まっていたと考えられる。

長打を狙えば強振が増え、三振が増加するのが一般的である。しかし昨季の西野は三振割合6.7％、コンタクト率90.5％を記録し、いずれもパ・リーグで200打席以上の選手の中で最上位の数字だった。2024年までのデータと比較しても大きな悪化は見られず、バットコントロールという従来の強みを維持したまま、打球の質を高めることに成功していた。

契約更改後には「この年でもまだまだ伸びしろがあると、自分に期待できるシーズンになった」と語っている。2026年は、尊敬する平野恵一氏から背番号5を引き継いで10年目となる節目のシーズンである。今季も“師匠”のようにはつらつとしたプレーを貫き、3年ぶりとなるリーグ優勝へ向け、チームを押し上げる存在となる。

※文章、表中の数字はすべて2025年シーズン終了時点（「パ・リーグ インサイト」データスタジアム編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）