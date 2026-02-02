1日に行われた「ドジャーフェスト」に出席ドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間2月1日）、本拠地で行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に参加した。佐々木朗希投手とともに球場に設置されたステージに登場。過去2度のワールドシリーズ制覇を振り返る中で、左肩を脱臼した当時の舞台裏を明かした。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で実況を務めるジョー・デービス氏から「今オフにドジャースでの2