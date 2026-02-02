女優の吉岡里帆（33歳）が、2月1日放送のラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。昨年のバレンタインにまつわる思い出を語った。2月に入り、リスナーからバレンタインの思い出についての質問が寄せられると、吉岡はこの時期のイベント等で毎回聞かれるため「出し尽くした」と笑う。直近の思い出としては、日曜劇場「御上先生」に出演していた際、生徒役から作品ロゴ入りのチョコをもらったことが嬉しかったエピソー