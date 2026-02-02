キム・ヘソンが大谷を「GOD」と表現ドジャースのキム・ヘソン内野手が31日（日本時間2月1日）、本拠地で行われたファン感謝祭「ドジャーフェスト」に登場した。大谷翔平投手を表した3文字が話題になっている。キムはトークショーに出演し、「ショウヘイ・オオタニについて説明して」と質問が飛んだ。それに対し「GOD（神）」と回答。会場が笑いに包まれた。昨年ドジャースと3年1250万ドル（約19億7000万円）で契約を結び、昨