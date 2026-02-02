キャンプ初日にブルペン一番乗り…18球に込めた意味今季から楽天に加入した前田健太投手が1日、投手陣一番乗りでブルペン入り。背番号と同じ18球を投げ込んだ。後方では三木肇監督がその様子を見守り、この日に合わせてきた順調な調整具合を評価。それ以上に「うれしかった」と絶賛したのが前田が練習中やグラウンド外で見せるチームに溶け込もうとする姿勢だった。「次、ツーシームいきます！」。1球ごとに受けるブルペン捕手に