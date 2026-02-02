徳島ISへ入団した関本勇輔…父は元阪神・関本賢太郎氏一度は諦めた夢。顔をあげるとタイムリミットが迫っていた。元阪神・関本賢太郎氏の長男としても注目された関本勇輔捕手が31日、独立・四国アイランドリーグplusの徳島インディゴソックスの入団記者会見（ゆめタウン徳島）に出席した。多くの聴衆を前に爽やかな笑顔で「この1年でプロから指名されるように」と意気込んだ。2019年夏の甲子園を制した大阪・履正社高出身。高