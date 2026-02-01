レーシーじゃないスポーティさダイハツは東京オートサロン2026に「ムーヴクロメキ」を出品しました。ベースとなった「ムーヴ」は、昨年（2025年）6月にフルモデルチェンジしたばかりの新型車です。ハイトワゴンのヒットモデルでありましたが、第7世代となった、現行モデルでは、背の高さはそのままに、スライドドアを採用したのが大きなトピックとなります。「動く姿が美しい、端正で凛々しい」というデザインとなっているの