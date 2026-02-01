1日に「ドジャーフェスト」が行われたドジャースは31日（日本時間2月1日）、本拠地でファン感謝イベント「ドジャーフェスト」を開催した。大谷翔平投手やムーキー・ベッツ内野手らスターが登場して大盛況に終わったが、地元のベテラン記者はドジャース人気を物語る“光景”に目を丸くしていた。「ドジャーフェスト」は例年キャンプ前に開催され、シーズンオフでなかなか会えなかった選手とファンが直接交流できる貴重な場。大谷