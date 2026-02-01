1日に「ドジャーフェスト」が行われた

ドジャースは31日（日本時間2月1日）、本拠地でファン感謝イベント「ドジャーフェスト」を開催した。大谷翔平投手やムーキー・ベッツ内野手らスターが登場して大盛況に終わったが、地元のベテラン記者はドジャース人気を物語る“光景”に目を丸くしていた。

「ドジャーフェスト」は例年キャンプ前に開催され、シーズンオフでなかなか会えなかった選手とファンが直接交流できる貴重な場。大谷はドジャースに加入した2024年から参加し、今年が3回目となる。ファンだけでなく報道陣にとって大事なイベントで、選手たちは囲み取材に応じ、かなり忙しい時間でもある。

新たに設立された地元紙「カリフォルニア・ポスト」のディラン・ヘルナンデス記者もイベントの取材に駆けつけた。自身のX（旧ツイッター）には囲み取材中の報道陣の写真を後ろから撮影して投稿。軽く見積もっても20人以上が画面から溢れている。

ヘルナンデス記者は「ドジャーフェストでのショウヘイ・オオタニ」として、毎回多くのメディアの取材を受ける大谷を紹介したかと思われたが、「……あ、失礼。ウィル・スミスでした」とまさかの“謝罪”。「メディアの群れが年々巨大化している気がします」として、ベテラン記者もドジャースの注目度の上昇ぶりに驚きを隠せなかったようだ。

大谷が加入して以降、2年連続でワールドシリーズを制覇したドジャース。以前から西の名門として球界でもトップクラスの人気を誇ったが、近年はさらに加速している感もある。2025年12月に「フォーブス」が発表した資産価値ランキングでは68億ドル（約1兆円）で18位。前年からは約25％も上昇していた。（Full-Count編集部）