大谷は「ドジャーフェスト」に参加ドジャース・大谷翔平投手は31日（日本時間2月1日）、本拠地で行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に参加した。多くの選手が登壇するなか、ファンやメディアの視線はやはり大谷に多く注がれた。中でも、大谷が登場した時に生まれた“光景”にファンも驚いている。大谷はこの日、報道陣の取材に応じ、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への意欲や二刀流の