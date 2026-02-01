大谷は「ドジャーフェスト」に参加

ドジャース・大谷翔平投手は31日（日本時間2月1日）、本拠地で行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に参加した。多くの選手が登壇するなか、ファンやメディアの視線はやはり大谷に多く注がれた。中でも、大谷が登場した時に生まれた“光景”にファンも驚いている。

大谷はこの日、報道陣の取材に応じ、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への意欲や二刀流の思いなどについて語った。そしてフィールドで行われたトークショーにも出演。軽妙な受け答えにファンも大きな盛り上がりだった。

もっとも、“熱量”は登場時から凄まじかった。大谷が姿を見せると、ドジャースタジアムに詰めかけたファンからは「MVPコール」が巻き起こった。大谷も声援に応え、サインなど行っていた。SNS上でその様子を見たファンも「どうなってるねんw」「スターの証」「実力も姿勢も、もうMVPそのもの」「もう開幕前からMVPの空気」「大谷さんもうLAの王様すぎる」などと驚いている。

大谷はエンゼルス時代の2021年と2023年にア・リーグMVPを受賞。ドジャースに加入した2024年からも連続受賞し、通算4度は歴代単独2位となっている。二刀流のフル回転が期待される今季はどんな活躍を見せるだろうか。（Full-Count編集部）