トライアウト後に異例の打診21歳の若さで一度は幕を下ろした野球人生が、思わぬ形で再び動き出した。元ロッテの島孝明氏は2026年シーズンからDeNAのデータアナリストに就任する。一線を退いた後、国学院大を経て慶大大学院で「イップス」の研究に没頭。スポーツ科学で培った知見を武器に、NPBの舞台へ帰ってきた。2024年11月14日、ZOZOマリンスタジアムで行われた12球団合同トライアウト。島氏はロッテのユニホームをまとい、