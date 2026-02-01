山本はファンフェス欠席「奴は来なかったんで」ドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間2月1日）、本拠地で行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に参加した。球場に設置されたステージに登場し、欠席した山本由伸投手をイジリ倒した。この日、スポーツネット・ロサンゼルスの番組に佐々木朗希投手と共に登場。「試合の日におにぎりを何個くらい食べますか？」という質問に対し、「由伸が一番おにぎり食べてると思