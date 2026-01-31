イチロー氏の“愛弟子”がドミニカ代表入りマリナーズのフリオ・ロドリゲス外野手が、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国代表として出場することが30日（日本時間31日）、発表された。メジャーリーグを代表する若きスターの参戦により、同国代表は他国にとって脅威となる“超強力打線”が形成されることになりそうだ。マイナー時代からイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）