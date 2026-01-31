グラテロル＆エンリケスとともに地元チェーン店に2度のサイ・ヤング賞に輝いた左腕がまさか場所に出没し、地元ファンが騒然となった。ドジャースのブレイク・スネル投手が、米ファストフードチェーン「Jack in the Box」を電撃訪問。ドライブスルーで注文を受ける姿や、客として訪れた少年ファンを驚かせる“悪ガキ全開”の様子を球団公式SNSが公開した。ドジャースは毎年恒例となっている地元のコミュニティと連携したイベン