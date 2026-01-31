グラテロル＆エンリケスとともに地元チェーン店に

2度のサイ・ヤング賞に輝いた左腕がまさか場所に出没し、地元ファンが騒然となった。ドジャースのブレイク・スネル投手が、米ファストフードチェーン「Jack in the Box」を電撃訪問。ドライブスルーで注文を受ける姿や、客として訪れた少年ファンを驚かせる“悪ガキ全開”の様子を球団公式SNSが公開した。

ドジャースは毎年恒例となっている地元のコミュニティと連携したイベント「The Dodgers Love LA Community Tour」を開催。その一環としてスネルは30日（日本時間31日）、同僚のブルスダー・グラテロル投手、エドガルド・エンリケス投手とともに地元カリフォルニア州の店舗に現れた。

球団公式SNSでは、厨房でタコスを調理したり、ドライブスルーで「『Jack in the Box』へようこそ。ご注文はいかがいたしますか？」と接客対応をしたりする様子を公開。スネルは店内で注文しようとしたファンの少年に背後から近づき、肩を叩いて知らんぷりし周囲を笑顔にさせるお茶目な一面も見せていた。

5年総額1億8200万ドル（約282億円）の大型契約を結んでいる左腕は「俺たちはファンや従業員さん、コミュニティの人たちと楽しい時間を過ごしているよ」とコメント。オフにはスポーツイベントの会場や水族館を訪問する様子が何度も目撃されており、ワールドシリーズ3連覇を狙う今季の戦いに向け、リフレッシュした様子だった。（Full-Count編集部）