西武に加入した林安可は2024年プレミア12でロッテ・横川から右翼へ特大弾西武は30日、ベルーナドームに隣接する球団事務所で新外国人3選手の入団会見を行った。台湾・統一ライオンズから加入した林安可（リン・アンクウ）外野手は「長打力には自信を持っています。まずは打撃の方でチームに貢献したい。もちろん守備でも負ける気はないので、全面的にチームに貢献していきたい」と新天地での挑戦に胸を躍らせた。西武入団を決