トライアウトでの交流、天国の母へ届けた最後の一打元DeNAのドラ1でオリックスでもプレーした白崎浩之氏は、独立リーグ・九州アジアリーグの大分B-リングスで選手兼コーチとしての2年間を終えると引退した。現役最後の打席では新庄剛志氏（現日本ハム監督）から譲り受けたバットで左前適時打をマーク。「野球を好きで終われました」と振り返った。2020年オフにオリックスを戦力外となり、トライアウトを経て入団した大分B-リン