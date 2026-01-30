ベッツ、フリーマン、パヘスら不参加相次ぐドジャースのミゲル・ロハス内野手が、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のベネズエラ代表として出場しないことが分かった。母国メディアなどが報じた。米ラジオ局「Sirius XM」のチャンネル「MLBネットワーク・ラジオ」に出演した際には「野球で今までしていないことの一つが国を代表すること。代表チームでどんな役割でも担うし、どんなポジションも守る用意がある。