大阪桐蔭で甲子園春夏連覇した水本弦氏が推奨…バット不要の打撃向上メニュー冬の過ごし方で春の結果が変わる。雪国を中心に冬場は練習メニューに制限がかかり、打撃練習する機会が大幅に減るチームや選手も少なくない。それでも、打力アップを図る方法はある。大阪桐蔭の主将として2012年に甲子園春夏連覇を果たし、現在は全国3か所で野球塾を運営する水本弦さんがバット不要の打撃向上メニューを紹介する。◇◇◇◇◇◇◇私