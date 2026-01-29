2月8日の投開票まで2週間を切っている衆議院議員選挙。自民党と日本維新の会の連立政権に対抗すべく、衆院選に向けて「中道改革連合（以下、中道）」を立ち上げた立憲民主党と公明党だが、肝心の投票に“落とし穴”がーー。【写真】「紐で首締めるプレイで…」中道の新人候補による“激ヤバ炎上投稿”高市早苗首相（64）の衆院解散で急きょ、実施される真冬の衆院選。圧倒的な支持率を誇る高市人気に乗じて自民単独でも過半数