¹­Åç¤Î£¸Ç¯ÌÜÆâÌî¼ê¡¦±©·îÎ´ÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ØÄêÌôÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïË¡°ãÈ¿¡Ê»ØÄêÌôÊª»ÈÍÑ¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢µåÃÄÂ¦¤Ï£²£¸Æü¤ËÁ´ÌÌ¼Õºá¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢£Ó£Î£Ó»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î?¤È¤Ð¤Ã¤Á¤êÈï³²?¤â¤¹¤Ç¤ËÈ¯À¸¡£·è¤·¤Æ¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¾õ¤ËÆüËÜµå³¦¤«¤éÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±©·îÍÆµ¿¼Ô¤Ï¹ñÆâ¤ÇÌ¤¾µÇ§¤ÎÀ®Ê¬¡Ö¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¡×¤ò´Þ¤àÂ¯¾Î¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡×¤òÀÝ¼è¤·¤¿