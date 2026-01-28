残留となった高橋光西武から今オフ、ポスティングシステムでメジャー移籍を目指したものの交渉が不調に終わり残留を決断した高橋光成投手が28日、埼玉県所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、4000万円増の2億5000万円（推定）で更改した。終了後には取材対応し「ライオンズで優勝したい気持ちが強い。フルマックスで投げたい」と話した。来月3日に29歳となる高橋光は、2014年ドラフト1位で群馬・前橋育英高から西武入り。2