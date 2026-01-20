阪神は２６日、恒例イベント「ウル虎の夏２０２６」で着用する限定ユニホームを発表し、村上頌樹投手（２７）と坂本誠志郎捕手（３２）がモデルを務めた。シーズン前半戦の終盤となる甲子園での７月２０〜２２日・ＤｅＮＡ戦、同２４〜２６日・巨人戦の６試合が対象で、村上はチーム一丸で勝負の夏場を乗り越えることを決意。昨年の同イベント期間だった７月１１日・ヤクルト戦（甲子園）では自己最短２回ＫＯを喫しただけに、悪