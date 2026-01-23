３月開催の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見を行い、代表メンバー２９人を発表した。ドジャース・大谷翔平投手（３１）のＷＢＣでの投手起用について井端監督は「昨年から（状況は）変わっていない。まだスプリングキャンプをやっていないので、まず投げてからということ」と、今後の調整次第になるという見通しを改めて示した