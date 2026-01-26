北海道警察は2026年1月26日、男5人と19歳の少年1人を逮捕監禁・傷害の疑いで逮捕しました。男ら6人は2025年6月4日午後8時45分ごろ、札幌市白石区南郷通18丁目の飲食店駐車場で札幌市に住む20代の知人男性を車に乗せ、車内で男性の顔や腹を殴るなどの暴行を加え重傷を負わせたうえ、午後10時ごろまでの間、車内に監禁した疑いがもたれています。2025年9月上旬、男性が札幌方面南警察署に「顔見知りから暴力を受けた」と被害を申告し