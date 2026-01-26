井端監督の強い要望「お願いしていた案件」野球日本代表「侍ジャパン」は26日、都内ホテルで会見を開き、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定のメンバーを発表した。山本由伸投手（ドジャース）、岡本和真内野手（ブルージェイズ）ら10人が新たに選出。さらに井端弘和監督が、松井秀喜氏が宮崎の合宿を訪問し、激励することを明かした。松井氏は宮崎で行われている巨人のキャンプなどを訪問す