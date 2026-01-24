現地１月25日に開催されたブンデスリーガの第19節で、町野修斗と高井幸大が所属するボルシアMGが、シュツットガルトと本拠地で対戦した。今冬に加入した高井を初めてスタメンで起用し、途中出場が多い町野も先発させたボルシアMGは11分、最初の決定機を迎える。右サイドでの攻撃から相手のハンドでPKを獲得。だが、タバコビッチがゴール左に放ったキックは、相手GKニューベルに阻まれる。28分には、敵陣左サイドでノイハウス