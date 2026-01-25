ベースボールアドバイザー・生島峰至さんが重視する情報の「見極め」SNSなどを通じて誰もが発信できるようになった現代。技術向上のヒントが身近なところに転がっている一方で、注意も必要だ。大阪桐蔭高で2度甲子園に出場し、現在は愛知を拠点に「BT野球スクール」を6校運営するなどベースボールアドバイザーとして活躍する生島峰至さんは、「見よう見まねで参考にするのは悪いことではありませんが、情報は見極めなければいけ