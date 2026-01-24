日本銀行は2025年12月19日、政策金利の引き上げを決定しました。 利上げにより、住宅ローンの返済額や預金金利など、私たちの家計にもさまざまな影響が出る可能性がありますが、具体的に何がどのように変わるのか分かりにくいと感じる人もいるでしょう。 本記事では、日銀の利上げ決定が国民の家計にどのような影響を及ぼすのかを解説するとともに、利上げの意味や目的についてもまとめています。 利上げ