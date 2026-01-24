映画『ウォーフェア 戦地最前線』で監督のアレックス・ガーランドとともにメガホンを取ったのは、退役軍人のレイ・メンドーサだ。彼はなぜ、自身のトラウマ的な戦闘体験を完全再現しようとしたのか。メンドーサ監督が語った。