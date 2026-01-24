メジャーリーグ10傑の全員がWBC出場かランキングから衝撃の事実が判明した。米専門局「MLBネットワーク」は22日（日本時間23日）、恒例の現役選手トップ100（Top 100 Right Now）を発表した。ドジャースの大谷翔平投手が2年連続4度目の1位に輝いた一方で、トップ10のうち6人が3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で米国代表のメンバーという結果に。SNS上では「マジで強すぎる」「恐怖でしかない」「とんでもないこ