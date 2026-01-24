メジャーリーグ10傑の全員がWBC出場か

ランキングから衝撃の事実が判明した。米専門局「MLBネットワーク」は22日（日本時間23日）、恒例の現役選手トップ100（Top 100 Right Now）を発表した。ドジャースの大谷翔平投手が2年連続4度目の1位に輝いた一方で、トップ10のうち6人が3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で米国代表のメンバーという結果に。SNS上では「マジで強すぎる」「恐怖でしかない」「とんでもないことになってる」と戦々恐々とする声が上がっている。

大谷が“メジャーの頂点”に君臨した事実は誇らしいが、それに続く顔ぶれは米国勢が圧倒的多数を締める。2位のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）を筆頭に、3位のボビー・ウィットJr.内野手（ロイヤルズ）、4位のカル・ローリー捕手（マリナーズ）が続く。さらには剛腕ポール・スキーンズ投手（パイレーツ）や最強左腕タリク・スクーバル投手（タイガース）、若き至宝コービン・キャロル外野手（ダイヤモンドバックス）と、実に10人中6人が米国代表として既に参戦を表明している。

さらに5位ホセ・ラミレス内野手（ガーディアンズ）、6位フアン・ソト外野手（メッツ）、10位ブラディミール・ゲレーロJr.内野手（ブルージェイズ）らはドミニカ共和国代表としての出場が見込まれており、トップ10の大半が侍ジャパンの強敵として君臨する見通しだ。大谷を含めトップ10全員が参加する豪華な大会になる可能性も高そうだ。

大谷1人への“包囲網”とも呼べる構図にファンは衝撃を隠せない。SNS上では「WBCのチームアメリカだけで過半数という衝撃たるや」「全員WBC参加表明してるしほぼアメリカ代表なのえぐ……」「本気すぎるアメリカチーム。ていうかドミニカも」「MLB全選手中の総合力2.3.4.7.8.9位の化け物達が参加表明してるのがWBCアメリカ代表です」と驚愕するコメントが殺到。一方で「大丈夫、僕らには1位の選手がいる」「倒し甲斐がありますね！」と、唯一無二の“世界1位”大谷への信頼を寄せるファンも多く見られた。（Full-Count編集部）