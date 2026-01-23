不二家洋菓子店は、2026年1月下旬より全国の不二家洋菓子店にて、バレンタインセールを順次開催する。今年のバレンタインは、「“だいすき”をスイーツにこめて」をコンセプトに、バレンタイン限定スイーツや、“ニューレトロ”なデザインを取り入れたギフトなど、さまざまなシーンに対応する商品をラインアップ。プレゼントでも、自分用でも楽しめる内容となっている。【画像13点を見る】不二家バレンタインのラインアップ画像を