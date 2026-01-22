昨年12月に“ホストデビュー”が話題になった元俳優の前山剛久（34）。現在は六本木にあるメンズラウンジのキャストに転身し、「真叶（まなと）」の源氏名でインスタグラムやXのアカウントを開設するなど精力的に活動している。年明けには金髪にイメチェンし、幸先のよいスタートを切ったかのように思えたが――。1月21日配信の「SPA！」で独占インタビューの記事が公開され、’21年12月に急逝した元恋人・神田沙也加さん（享年35