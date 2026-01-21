企業のDX化や、経営に関する相談ができる交流スペースのグランドオープンに伴い、1月20日、徳島市でオープンイベントが行われました。オープンイベントが行われたのは、徳島駅クレメントプラザ5階にある交流スペース「toku-Noix」です。イベントには、県職員や関係者ら約40人が参加しました。様々な地域の課題を、デジタルを使って解決する場として設立された「toku-Noix」は、広さ約180平方メ}