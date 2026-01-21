田中広輔がインスタグラム更新「カープファンの皆さんへ」広島を昨季限りで戦力外となっていた田中広輔内野手が自身のインスタグラムを更新し、現役引退を報告した。「カープファンの皆さんへ」と書き出し、「このたび、現役生活に区切りをつける決断をしました」と明かした。田中は2013年ドラフト3位で広島に入団。新人時代からレギュラーを掴み、2016年から3年連続フルイニング出場を成し遂げ、リーグ3連覇を牽引した。菊池