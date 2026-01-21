ケネディは昨年8月にドジャースでプレーも7試合で打率.059ジャイアンツとマイナー契約を結んだバディ・ケネディ内野手に幸せの瞬間が訪れた。婚約者のクレアさんが20日（日本時間21日）に自身のインスタグラムを更新し、結婚式でのラブラブショットを公開した。昨季はドジャースでもプレーした27歳へ、祝福の声が殺到している。ケネディは「僕の妻はとても綺麗だ、君は僕のものだと呼べることが、本当にありがたい」と綴り、ウ