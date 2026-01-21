ケネディは昨年8月にドジャースでプレーも7試合で打率.059

ジャイアンツとマイナー契約を結んだバディ・ケネディ内野手に幸せの瞬間が訪れた。婚約者のクレアさんが20日（日本時間21日）に自身のインスタグラムを更新し、結婚式でのラブラブショットを公開した。昨季はドジャースでもプレーした27歳へ、祝福の声が殺到している。

ケネディは「僕の妻はとても綺麗だ、君は僕のものだと呼べることが、本当にありがたい」と綴り、ウエディングドレスに花束を持った妻と寄り添う姿や、キスをする姿などを投稿している。またシルバーのタイトドレスに身を包んだ妻とタキシードのケネディが幸せそうに歩くショットもある。

昨季はフィリーズ、ブルージェイズ、ドジャースと3球団を渡り歩き、メジャーでは計13試合に出場。ドジャースには8月に加入して即メジャー昇格も、7試合で打率.059と苦戦し、主力の復帰に伴いわずか10日でDFA（40人枠から外す措置）となった。その後、ブルージェイズとマイナー契約を結び、メジャーで2試合に出場した。そして今年1月にジャイアンツとマイナー契約を結んだことが発表された。

オフに届けた“朗報”に、ドジャース時代の同僚であるアレックス・ベシア投手の妻ケイラさんは「インクレディブル!! おめでとう」とコメント。ファンからも「ゴージャス」「2人とも、本当によかったわ」「パーフェクト」「正真正銘素晴らしい」といったコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）