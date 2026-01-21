前代未聞の不祥事だ。プルデンシャル生命保険の社員100人超が、約500人の顧客から、詐欺などに当たる不適切な金銭受領を繰り返していたという。総額は約31億円。背景には、業績に応じて天と地ほど異なる給与体系があったとされるが、そんな同社の営業マンの特異な生態とは。＊＊＊【写真を見る】元看護師に元プロ野球選手も…“31億円詐取”が発覚した「プルデンシャル生命」で働く営業マン被害総額は約31億円不祥事が公表