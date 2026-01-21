去年の大みそかに、茨城県水戸市で、ネイリストの女性が殺害された事件で、21日、殺人容疑で逮捕されたのは、茨城県城里町に住む大内拓実容疑者（28）と分かりました。警察によりますと、大内容疑者は、去年12月31日、午後5時20分ごろから午後7時15分ごろまでの間に、茨城県水戸市の小松本遥さんの頭を鈍器でなぐったり、首を刃物で刺したりするなどして、小松本さんを殺害した疑いがもたれています。大内容疑者は、小松本さんの元