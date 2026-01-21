¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¡Ö¤Þ¤À¤ï¤º¤«2Ç¯¤À¤¬¡¢¤â¤é¤¤²á¤®¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤Ï»ß¤ó¤À¡×ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë10Ç¯7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1106²¯8400Ëü±ß¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£Åö»þ¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥¬·ÀÌó¤Ë¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ù¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤¬2Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÀ¤´Ö¤ÎÀ¼¤ÎÊÑ²½¤ò»ØÅ¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÆ±Ä´°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë